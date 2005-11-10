Avvio complicato, ma Orsato rilancia Sozza: dopo Inter-Napoli arriva Juventus-Napoli

Daniele Orsato continua a fidarsi di Simone Sozza. La designazione per Juventus-Napoli arriva dopo un avvio di stagione tutt'altro che lineare per l'arbitro della sezione di Seregno, utilizzato relativamente poco in Serie A ma quasi sempre in partite di peso. Prima della sfida dello Stadium, Sozza ha infatti diretto soltanto tre gare di campionato: Inter-Napoli, Venezia-Lazio e Genoa-Venezia. E proprio nelle prime due non sono mancate le polemiche. Adesso, dopo una direzione di gara più liscia a Marassi, arriva immediatamente un altro appuntamento di primo livello.

Le polemiche di Inter-Napoli

Il primo passaggio delicato della sua stagione è stato Inter-Napoli, alla terza giornata. Una scelta che certificava immediatamente la considerazione di Orsato nei suoi confronti, ma la direzione ha sparso dubbi. Soprattutto per la gestione disciplinare e per alcuni interventi di Lautaro Martinez al limite, ma c'è anche un possibile fallo di mani di Lobotka.

Qualche settimana più tardi, nuove discussioni in Venezia-Lazio. In quella partita Sozza ha assegnato due calci di rigore, ma soprattutto il contatto Yeboah-Taylor - con penalty biancoceleste - lascia parecchie perplessità, specie considerato la soglia fissata da Orsato per punire un intervento in area. Molto meglio, come detto, in Genoa-Venezia. E Orsato tiene Sozza altissimo in gerarchia.