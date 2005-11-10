Potenza, Kirwan: "La società lavora bene da anni, il primato non è una sorpresa"

Il terzino del Potenza Nico Kirwan è intervenuto nel corso della trasmissione Salotto del Calcio di Antenna Sud, soffermandosi sul momento della squadra rossoblù, attualmente al primo posto nel Girone C dopo il successo per 4-2 nel derby contro il Picerno. Nel corso dell'intervista ha parlato del lavoro della società, dello spirito del gruppo, delle richieste tattiche di Tisci e delle ambizioni per il prosieguo della stagione.

Il momento del Potenza. "Sta andando bene il campionato finora, non vogliamo fermarci. La società è un paio d'anni che sta lavorando bene, non è una sorpresa, il direttore è stato molto bravo quest'estate a mantenere l'assetto dello scorso anno, aggiungendo giovani con fame. Ci vogliamo godere il momento e, come dice il mister, ci dobbiamo focalizzare sul momento e alla lunga si vedrà".

La forza del gruppo. "Un gruppo bellissimo, non vediamo l'ora di stare insieme all'allenamento. Ci sono giocatori importanti, ma che sono persone umili. È un gruppo veramente speciale questo".

Il ruolo di terzino e le richieste di Tisci. "Siamo una squadra che si ritrova spesso davanti alla porta, nelle ultime settimane lavoriamo per essere più cinici. Il mister lavora molto bene coi terzini, ci chiede cose che prima di quest'anno non avevo mai fatto, ma riesco a essere molte volte nell'ultima parte di campo. Dobbiamo cercare di prendere meno gol: nelle ultime partite non abbiamo subito troppi tiri, ma lo stesso abbiamo preso gol".

La vetta e il futuro. "Non ne parliamo tanto, è un obiettivo lungo, il prossimo è il Foggia. Abbiamo giocatori che sanno cosa significa ritrovarsi lassù, partita per partita si vedrà. Noi ovviamente vogliamo sognare".