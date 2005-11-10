L'Inter sorride, Spence in gruppo con l'Inghilterra: contro la Spagna ci sarà

Dopo le iniziali preoccupazioni dovute alle dichiarazioni di Tuchel, l'Inter e soprattutto i tifosi nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo. Come riportato da tutti i media locali, Djed Spence oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione dell'Inghilterra per il match di Nations League contro la Spagna. Tutto come previsto dunque, il problema muscolare è stato smaltito nel giro di qualche giorno.

Contro l'Atalanta ci sarà

La squadra di Cristian Chivu sarà impegnata alla ripresa a Bergamo e l'esterno arrivato in estate per 30 milioni di euro più 5 di bonus dal Tottenham figurerà nell'elenco dei calciatori a disposizione dell'allenatore rumeno. Reduce da un periodo di inattività piuttosto lungo, ha giocato 3 partite in una settimana e ha avuto bisogno di tempo per smaltire la fatica accumulata.