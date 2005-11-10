Maldini: "Mi piaceva giocare in porta, per fortuna ho fatto il difensore. Vi racconto Liedholm"
Dimitri Conti
Nella giornata di oggi Paolo Maldini ha presenziato assieme al campione di tennis Jannik Sinner per un evento al Nike Store di via Roma a Torino, in vista delle ATP Finals che si disputeranno nel capoluogo piemontese, pur senza la presenza del secondo al torneo.
I primi passi da bambino
Da lì Maldini ha rilasciato anche qualche dichiarazione con la quale ha ripercorso alcuni step della propria carriera nel mondo del calcio: “Quando mio padre mi portò a fare il provino per il Milan mi piaceva giocare in porta, ma per fortuna scelsi di fare il difensore. Giocavo a calcio con i miei amici ai giardini e all'oratorio, non mi sentivo un predestinato e fino al giorno dell'esordio non avevo pensato di poter giocare ad alto livello: mio papà mi diceva sempre che la cosa più importante è divertirsi, perché se uno lo vede solo come lavoro perde la magia”.
Liedholm primo a puntarci
Prosegue e conclude, quindi nel suo racconto l’ex difensore e dirigente: “C’è una persona che ha creduto in me e voleva farmi giocare a 15 anni ed era Nils Liedholm, allora allenatore del Milan. Amava far esordire i giovani e una volta a un intervallo mi chiese dove volessi giocare, se a destra a sinistra. Ho risposto che avrebbe dovuto ovviamente scegliere lui, ma è stata una cosa che mi ha dato fiducia e mi ha aiutato”.