Douvikas: "Bello essere Poseidone. Ogni persona del mondo dovrebbe visitare Como"

Anastasios Douvikas, attaccante del Como, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club lariano: “Ricordo che ero molto felice di venire qui, perché è un club con molta ambizione e un grande staff che penso abbia fatto la differenza. Ricordo ancora l’incredibile emozione”.

Quanto sente di essere migliorato nel Como?

“Penso di essere cresciuto in molti aspetti, lo staff mi ha aiutato molto: il sostegno avuto qui non l’ho mai trovato in nessun altra società della mia carriera. Ci sono tanti bravi allenatori, per primo Fabregas: sappiamo qual è la sua ambizione, mi hanno tutti aiutato a diventare il giocatore che sono oggi”.

Che significa per lei questa società?

“Essere qui è come stare in famiglia, sono felice di stare a contatto con i miei compagni ogni giorno e questo è uno degli aspetti più importanti per un calciatore”.

Che ambizioni avete, lei e la società?

“La prima cosa è raggiungere gli obiettivi in tutti i campi, io cercherò di dare un contributo in ogni partita. Per me è importante aiutare la squadra, aiuto me stesso ma anche gli altri con i gol e il posizionamento”.

Ha anche esordito in Champions League.

“Un’emozione impensabile, la più grande mai provata su un campo. E poi c’è stata anche una grande performance. Uno di quei giorni che ricorderai per sempre, emozioni che resteranno con te per il resto della vita”.

Com’è la vita a Como?

“C’è molta bellezza qui, amo la città e i tifosi, il cub. Ogni persona del mondo dovrebbe venire a visitare Como e uno degli obiettivi del club è proprio portare quanti più turisti possibile qua. Mi piace camminare in città e scoprire nuovi ristoranti e vedute sul lago”.

Lo sa che è soprannominato Poseidone?

“Essendo una divinità greca, è bello che mi chiamino così”.

Ci racconta la sua famiglia?

“Mia moglie è molto importante per me, presto avremo un nuovo membro nella nostra famiglia”.