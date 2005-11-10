Monza, affaticamento all'adduttore per Robinson: è in dubbio per la Fiorentina

Jay Robinson, come comunicato lo scorso 10 novembre dalla Federcalcio inglese, ha lasciato il ritiro dell'Inghilterra Under 20 ed è tornato a Monza. L'attaccante sta disputando un campionato di alto livello, tant'è che ha attirato su di sé l'interesse di club importanti. Il prestito in Brianza sta dando i frutti sperati, con il Southampton che al termine della stagione deciderà che cosa fare con il classe 2007.

In dubbio per la Fiorentina

Secondo quanto raccolto da TuttoMonza, le sue condizioni restano da valutare, visto che gli esami che ha svolto hanno confermato un affaticamento all'adduttore. Alla ripresa la squadra di Ivan Juric sarà impegnata in casa contro i viola e il contributo di Robinson sarebbe prezioso per Varela e compagni. Presto ulteriori novità.