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Serie C, 14ª giornata: i risultati parziali dei match delle 17:30. Bari avanti nel derby

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 18:26Serie C
14.11.2026 18:26Serie C
Fonti preferite
Sono finite le prime frazioni di gioco dei quattro match iniziati alle 17:30. Tris del Bari sul Foggia, Trento sul gong.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Laerte Salvini

Sono appena terminati i primi tempi dei sei match della 14ª giornata di Serie C iniziati alle 17:30. Spicca il derby pugliese tra Bari e Foggia, in programma nel Girone C: all'intervallo, biancorossi avanti 3-1. Grande equilibrio nel Girone A: 0-0 nel confronto tra Carpi e Giana Erminio, mentre tra Lumezzane e Trento gli ospiti sbloccano a un soffio dal fischio dell'arbitro. In chiusura il Girone B, con una sfida fin qui spettacolare tra Gubbio e Grosseto che dopo 45 minuti è sul 2-2.

I RISULTATI PARZIALI

Di seguito il riepilogo completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0
55' Nessi
Albinoleffe-Union Brescia 1-2
39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)
Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2
17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)
Renate-Desenzano 3-3
17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

In corso
Carpi-Giana Erminio 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Lumezzane-Trento 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
45'+6 Accornero (T)

Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Novara-Lecco
Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso
Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli

Classifica: Union Brescia 31*, Cittadella 31, Trento 27, Ospitaletto 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Treviso 22, Lecco 20, Alcione 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Desenzano 14*, Novara 13, Carpi 13, Renate 12*, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 8

* una partita in più

GIRONE B
Latina-Campobasso 4-0
21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro
Reggiana-Livorno 0-0
Vis Pesaro-Pianese 4-2
19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

In corso
Gubbio-Grosseto 2-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr)

Domenica 15 novembre
Ore 14.30 - Guidonia Montecelio-Ostiamare
Ore 14.30 - Pescara-Sambenedettese
Ore 14.30 - Spezia-Vado
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 21*, Livorno 21*, Guidonia Montecelio 20, Campobasso 19*, Latina 18*, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13*, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 8*

* una partita in più

GIRONE C
Casarano-Picerno 3-1
24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

In corso
Bari-Foggia 3-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B)

Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Giugliano-Savoia
Ore 14.30 - Cavese-Crotone
Ore 14.30 - Potenza-Scafatese
Ore 14.30 - Salernitana-Catania
Ore 17.30 - Barletta-Altamura
Ore 17.30 - Cosenza-Casertana
Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Inter U23 20, Picerno 19*, Casarano 18*, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Barletta 15, Salernitana 15, Foggia 15, Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

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