Luciano Spalletti torna a parlare di Antonio Conte. Nel prepartita di DAZN, l'allenatore della Juventus ha risposto ad una domanda relativa al tecnico salentino: "Non voglio aggiungere niente - ha commentato il mister toscano - devo pensare al campo, a vincere oggi. Quando alleni la Juventus, se non vuoi i discorsi c'è solo una possibilità: andare lì e vincere le gare. Tutto questo è normale quando raggiungi un livello in cui sei in TV tutti i giorni".

Bruno Fernandes contraddice il CEO del Manchester United e manda un segnale forte: tutto sospeso per il suo rinnovo di contratto e, di conseguenza, per il suo futuro. Colonna dei Red Devils dal 2020, il suo legame con il club scadrà al prossimo 30 giugno, anche se c'è un'opzione per una ulteriore stagione. In prima persona però, parlando ai microfoni di Sky Sport in Inghilterra, il centrocampista ha frenato: "Le trattative per il mio contratto sono ferme. Non stiamo negoziando ora. Il club mi ha offerto il rinnovo ma ho deciso di aspettare e mettere tutto in stand-by, si pensa al campo". Nelle scorse settimane si è parlato ancora dell'apprezzamento da parte del Milan per il suo profilo e Cardinale ha più volte fatto capire di voler puntare sempre di più su giocatori di alto profilo per il futuro del club rossonero. C'è insomma da monitorare come evolverà la situazione. Difficile immaginare che possa muoversi a gennaio, visto che il nuovo tecnico Mauricio Pochettino lo ha confermato come capitano e lui stesso ha spiegato di non volersene andare. Ma a giugno cosa accadrà?

Questa sera l'Inter affronta alla New Balance Arena l'Atalanta di Marco Carnesecchi, uno dei portieri seguiti dai nerazzurri per la prossima stagione. Dopo l'addio di Sommer, il tecnico Cristian Chivu ha affidato la porta a Josep Martinez, affiancato dal nuovo arrivato Ivan Provedel. Lo spagnolo non è bocciato e ha tempo fino a fine anno per meritarsi la conferma anche per il 2027/2028, ma la dirigenza valuta alternative. L'ostacolo per Carnesecchi è l'Atalanta: il giocatore ha rinnovato fino al 2030, il club bergamasco ha i conti in ordine e valuta il nazionale tra i 40 e i 50 milioni di euro, attirando anche interessi esteri (leggi qui)