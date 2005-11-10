Quinto risultato utile consecutivo e secondo 2-0 di fila per il Modena che ieri pomeriggio al Braglia ha superato la Juve Stabia grazie ai gol di Ambrosino e Bozahnaj. Proprio l'ex Napoli è stato protagonista di una punizione da urlo all'incrocio che ha sbloccato la gara e ha permesso a Mister Galloppa e i suoi di confermare il secondo posto in classifica. Al termine del match Ambrosino ha parlato ai microfoni ufficiali del club: "Abbiamo fatto una grande partita, l’avevamo preparata per dominarla e direi che ci siamo riusciti. Abbiamo avuto il possesso della palla quasi per tutta la gara, poi fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla e dopo a chiuderla".

Ambrosino ha poi raccontato il gol su punizione, svelando anche un divertente aneddoto che coinvolge il compagno di squadra Alessandro Bianco: "Prima della punizione Bianco mi ha detto: “Oggi è la tua giornata, la metti all’incrocio”, mi ha portato un po’ di fortuna".

Infine, l'attaccante ha suonato la carica in vista della prossima partita, con il Monza atteso alla Cetilar Arena per affrontare il Pisa, match in programma mercoledì 25 novembre a partire dalle ore 20:00: "Il Pisa è una grande squadra, andremo lì con le nostre idee e faremo la nostra partita".