Ricardo Mangas, terzino di sinistro del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha parlato anche di Gustavo Varela, vera e proprio uomo copertina di questo inizio di stagione: "Penso che abbia sorpreso tutti! È il capocannoniere, un grande lavoratore che rimane anche molto umile. Diventerà uno dei migliori centravanti al mondo. È da grande club, ma adesso godiamocelo a Monza, per favore".

I paragoni

Mangas spiega anche chi gli ricorda tra i grandi del passato e si sbilancia: "Direi Ibra, Inzaghi, Crespo… Ha tanto da migliorare, ma lo conosco. Se la mentalità rimane questa, può davvero diventare uno dei migliori. Poi c'è il calcio di Juric, che è molto bello. Ho 28 anni, ma sono uno dei più vecchi nello spogliatoio: siamo una squadra di bambini che giocano con coraggio. Juric ci vuole così".