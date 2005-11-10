Momento complicato per Nicolò Fagioli, che alla Fiorentina sta faticando a ritrovare il rendimento e la continuità mostrati nella passata stagione. Il centrocampista viola sembra aver smarrito parte della propria brillantezza, tra errori individuali, poca incisività nella costruzione e difficoltà nel prendere in mano la squadra nei momenti delicati. Alla base di questo calo ci sarebbe soprattutto una questione di fiducia. Un aspetto mentale che rischia di condizionare anche le qualità tecniche di un giocatore chiamato a essere uno dei punti di riferimento del centrocampo. Nemmeno la parentesi con l'Italia ha contribuito a invertire la tendenza. Dopo aver assistito dalla tribuna alla sfida contro la Francia, Fagioli è stato schierato titolare contro il Belgio, ricevendo anche l'onore di indossare la maglia numero 10. La sua partita, tuttavia, è durata soltanto 45 minuti, con la sostituzione all'intervallo in una serata difficile per tutta la formazione azzurra.

Vanoli lo protegge, ora serve una risposta in campo

Dal canto suo, Paolo Vanoli ha sempre scelto di difendere pubblicamente il giocatore dalle critiche più eccessive, senza però rinunciare a chiedergli maggiore concentrazione e intensità. La fiducia dell'allenatore resta un elemento importante, ma adesso servirà una risposta concreta sul terreno di gioco. La ripresa del campionato, con la Fiorentina impegnata domani sera a Monza, rappresenta un'opportunità preziosa per voltare pagina, ritrovare sicurezza nelle giocate e tornare a essere quel centrocampista capace di incidere e trascinare la Fiorentina.

Gennaio incombe

Sullo sfondo resta anche gennaio e l’inizio dell’imminente mercato invernale. Salvo clamorosi colpi di scena, che tradotto significa offerte importanti in grado di far vacillare la dirigenza gigliata (che neanche in estate sono arrivate), è complicato ipotizzare che Fagioli possa muoversi da Firenze. Nonostante il periodo in ombra, il classe 2001 resta tra i calciatori più importanti della rosa e difficilmente Paolo Vanoli vorrà privarsene. Oulai però alle sue spalle scalpita e adesso serve una svolta.