Fischi dall'Allianz Stadium ad accompagnare il rientro negli spogliatoi di Juventus e Venezia. La prima frazione di gara di questo anticipo delle 12.30 si è conclusa 0-0. La squadra di Luciano Spalletti fa molto possesso ma la prima occasione è dei lagunari in contropiede. Pallone perso da Zhegrova e ripartenza immediata di Adams che entra in area e calcia in diagonale ma Bremer compie un grandissimo recupero e in scivolata mette in corner.

Poche occasioni

La squadra di Davide Nicola è ancora pericolosa in velocità e, inseguito ad un nuovo capovolgimento di fronte, Haps calcia dal limite dell’area trovando però la risposta della difesa juventina. Al 19’ Zhegrova riceve in area di rigore, dopo un episodio dubbio che vede coinvolti Douglas Luiz e Lauberbach con quest’ultimo che va a terra, ma Hainaut compie un’ottima chiusura in corner.

Doppia occasione bianconera, Vicario poi salva

Sale di condizione la Juve e Zhegrova cerca la conclusione dal lato destro dell’area ma Stankovic respinge con sicurezza. Il numero 1 arancioneroverde si vede ancora pochi istanti più tardi quando blocca in maniera sicura un tiro dalla distanza di Douglas Luiz. Ancora una ripartenza in velocità del Venezia mette in difficoltà i bianconeri: questa volta è Kike Perez che scarica fuori area per Busio che conclude impegnando Vicario in corner. Nel recupero c’è tempo per un colpo di testa di McKennie su corner che termina però sul fondo.