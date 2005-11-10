Yildiz torna a parlare: "Mi manca tanto la Juventus. Quando rientrerò? A dicembre"

C'è una Juventus con e una senza Kenan Yildiz. Senza il turco, Spalletti ha perso gran parte del suo potenziale offensivo e di conseguenza attende impazientemente il suo rientro in campo. Oggi l'esterno classe 2005 ha ricevuto il premio Bulgarelli Number 8 come miglior calciatore della stagione 2025-2026 e ha parlato così del prossimo futuro, come si legge su SportMediaset: "Mi sento bene, spero presto di tornare a giocare. Mi manca tanto la Juventus, mi manca la sensazione di giocare a calcio, spero che succeda presto. Diciamo che mi rivedrete in campo a dicembre. Significa molto per me questo riconoscimento, provo a dare il massimo nel calcio, a giocare con entusiasmo".

Anche Capello lo esalta

Non accade spesso che un giocatore della Juventus venga celebrato nel capoluogo dell'Emilia Romagna. Fabio Capello, presidente del premio ed ex tecnico di Real Madrid, Roma e Inghilterra, lo ha ricoperto di complimenti: "Fa vedere cose che non si pensano: è bello vedere un calcio non piatto, abbiamo tolto fantasia ai giocatori ma lui ce l'ha: ridiamo la fantasia ai giovani, lui ci farà divertire, lui è lo Yamal d'Italia".

L'infortunio di Yildiz

Comunicato del 31 agosto: "Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".