Ronaldinho conquista Times Square: Ravenna-Forlì sui maxischermi di New York

Fra le tante emittenti internazionali che hanno trasmesso Ravenna-Forlì in giro per il Mondo c'era anche CBS che ha proposto la gara del ritorno in campo di Ronaldinho anche sui maxischermi di Times Square, nel cuore di Manhattan.

Una vetrina di primissimo piano per un evento che ha riportato al centro della scena il campione brasiliano e messo la Serie C dove non era mai stata prima.

Qui le immagini arrivate direttamente da New York!