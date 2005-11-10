La Fiorentina si gode Pellegrino, l'ex tecnico: "Pochi forti come lui di testa, lo vorrei in Nazionale"

Il quotidiano La Nazione oggi dedica un approfondimento a Mateo Pellegrino, giovane attaccante della Fiorentina sbocciato in patria con la maglia del Platense. Una consacrazione arrivata anche grazie al lavoro di mister Sergio Gomez e del suo collaboratore Favio Orsi, che hanno contribuito a trasformare il potenziale del centravanti argentino in concretezza sotto porta, accompagnandolo fino alla miglior stagione realizzativa della sua carriera, con ben 14 gol in 34 partite.

L'intervista a mister Sergio Gomez

Sui risultati attuali di Pellegrino in Serie A: "Quello che sta ottenendo non mi sorprende. È un ragazzo unico per le doti tecniche e umane: ascolta, vuole imparare, migliorare e sa adattarsi molto bene a tutti i contesti. Ha una mentalità vincente e nel calcio di oggi questo aspetto conta tantissimo".

Sul lavoro svolto insieme al Platense: "La prima cosa era dargli fiducia e farlo tornare in confidenza con il gol. Servivano compagni capaci di valorizzarne le qualità, mentre noi dovevamo lavorare sui suoi difetti per renderlo un calciatore migliore. Abbiamo curato il gioco di sponda, le ricezioni, l'orientamento del corpo e la rapidità con cui entrare in area".

Sulle sue spiccate doti nel colpo di testa: "Oggi è tra i giocatori più forti in circolazione in questo fondamentale. Pochi attaccanti argentini hanno quelle capacità in elevazione. Ma anche su questo dettaglio ci abbiamo lavorato molto: sotto la mia gestione, Mateo ha realizzato solo un gol di testa. Da lì, poi, ha trovato la sua strada".

Sul suo possibile percorso futuro: "Può arrivare dove vorrà, tenendo sempre l’umiltà come bandiera e conservando la professionalità che lo ha portato a misurarsi con il calcio italiano. Occhio però, i paragoni troppo grandi a mio avviso non fanno bene: Mateo vuole e può scrivere la propria storia. A me piacerebbe vederlo in Nazionale, perché ha una mentalità unica e caratteristiche da centravanti che ormai si trovano in pochi".