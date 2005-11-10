Giovane e bella: quest’Italia sembra uno spot per Malagò. Mancini lo voleva solo lui

A Cesare quel che è di Cesare. Considerato quanto siano romanocentriche le vicende che si vivono nel pallone italiano di questi tempi, la massima sembra anche particolarmente adatta. Cesare, in questo caso, è Giovanni Malagò: prima presidente della Federcalcio, oggi commissario straordinario, in futuro chissà di nuovo presidente. Ieri era in tribuna allo stadio di San Siro, tre file sotto il suo sfidante Adriano Galliani, poi raggiante e sorridente in sala stampa, offriva bottigliette d’acqua ai giornalisti come fossero champagne. C’era da stappare quello buono, dopo una vittoria così con la Francia: difficile, in questo momento, immaginare un risultato migliore.

Sembra uno spot per Malagò

Pochi giorni prima dell’incrocio con Zidane, il commissario tecnico Roberto Mancini aveva ribadito, ove ve ne fossero dubbi, lo stretto legame con Malagò, anche a costo di mettere nel proprio repertorio un’uscita politicamente sgrammaticata come quella contro Assocalciatori e Assoallenatori. Ieri, poi, ha vinto su tutti i fronti, e non solo perché ha anche indovinato ogni singola scelta e persino i cambi in corso d’opera, che non sono mai stati il pezzo forte della casa. La sua Italia ha vinto, ma soprattutto ha convinto. È stata bella, ed è giovane: il Mancio sta creando una nuova identità, anche scontentando qualcuno, come abbiamo registrato su queste pagine nel caso di Calò, che meriterebbe la convocazione per quello che sta facendo vedere in campionato.

Su Mancini, ha vinto Malagò. A prescindere da come andranno i prossimi mesi. Lo voleva soltanto lui, dal primo minuto: il tentativo di affidarsi a Maldini e Leonardo è durato quanto un gatto in tangenziale, perché in fin dei conti l’ex presidente del Coni ha sempre avuto l’idea di puntare su Roby. E non gli è mai balenato in mente di scegliere Antonio Conte, il candidato forte dei suoi grandi elettori. È una delle scelte principali, se non la prima della lista, al massimo la seconda, su cui si è aperta la crisi con chi l’aveva portato in Via Allegri: Malagò ha fatto di testa sua, non rispettando i fragili equilibri elettorali dietro la sua vittoria. E, ci si consenta di ricordarlo, nemmeno l’indignazione popolare - perché a Mancini non erano contrari solo Marotta e altri presidenti di Serie A: non lo voleva nessuno - per la fuga araba dell’estate 2023, a suon di petroldollari. Finisce tutto nel dimenticatoio, a cospetto di un’Italia così: a Cesare, appunto, quel che è di Cesare.