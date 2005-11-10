10° gol di De Ketelaere con il Belgio: "Bella cifra da raggiungere". Ora punta l'Italia

Il Belgio vince 2-1 in Turchia con i gol di Kevin De Bruyne e De Ketelaere che rimontano la punizione meravigliosa di Arda Guler. Il fantasista dell'Atalanta, autore del gol del raddoppio dei Red Devils, ha parlato a fine match della propria soddisfazione per la rete. Ecco di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sono davvero contento di aver raggiunto quota 10 gol con la nazionale, è una grande cosa raggiungere questo traguardo con la propria nazionale".

La gioia di De Ketelaere per il 10° gol con il Belgio

Poi CDK ha aggiunto: "Ho lavorato molto per raggiungere questa cifra ed è un bel numero, ma bisogna continuare. Credo che abbiamo reagito molo bene dopo i primi venti minuti nei quali loro hanno giocato benissimo, hanno tenuto palla e avuto grande ritmo, pressando molto quando noi avevamo il possesso del pallone, era difficile venirne fuori".

E ancora: "Hanno dominato nei primi 20 minuti, ma poi abbiamo trovato soluzioni migliori e abbiamo giocato meglio di loro. Credo sia stato importante segnare già nel primo tempo, ma soprattutto è stato importante reagire da squadra subito dopo lo svantaggio. È incoraggiante sia per il risultato finale che abbiamo raggiunto che per la classifica". Ora il Belgio attende l'Italia, con gli azzurri che possono passare il turno in Nations League anche in caso di pareggio.