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A Domenech non passa più: "Livello tecnico dell'Italia sconcertante, com'è possibile?"

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 10:22Serie A
13.11.2026 10:22Serie A
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L'ex ct della Francia sorpreso dal 3-1 di San Siro: "Com'è possibile. Sconcertanti errori tecnici da parte degli italiani"
FotoTUTTOmercatoWEB

Ai francesi proprio non passa. Tra i commentatori del 3-1 incassato ieri a San Siro con l’Italia, c’è anche l’ex commissario tecnico transalpino Raymond Domenech, oggi commentatore per l’Equipe. Attraverso il proprio profilo su X, Domenech era sembrato già sorpreso dell’1-1 maturato a fine primo tempo: “È un risultato insperato per gli italiani. Quanta debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori nei passaggi più semplici, è sconcertante”.

Non era finita qui, ovviamente, perché a fine gara gli è toccato di dover commentare il ko per 3-1: “Com’è possibile? Come si può perdere così tanto il filo del gioco? Le lacune difensive della nazionale francese trovano conferma”.

La spiegazione, ha assicurato, è comunque molto semplice: “Italia-Francia, Olise si spegne e la Francia sbanda. Il calcio è semplice”

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