Punito con 2 turni di stop dal Chelsea, Rosenior aggiorna sul caso Enzo Fernandez

È finita la punizione per Enzo Fernandez. Il centrocampista del Chelsea tornerà a disposizione di Liam Rosenior per la sfida contro il Manchester United di questo sabato, dopo essere stato sanzionato con due giornate di fermo dal club londinese per alcuni ammiccamenti indiretti verso il Real Madrid in ottica futura. Chiesto scusa al tecnico inglese e ai compagni di squadra, oltre che scontata la "squalifica", l'argentino campione del Mondo può tornare a giocare.

Le dichiarazioni rilasciate da Enzo Fernandez nel corso della pausa nazionali hanno scatenato un conflitto interno al Chelsea e la dirigenza ha deciso di reagire, provocando la reazione del suo agente Javier Pastore. Si è arrivati persino a un diverbio con l'allenatore Liam Rosenior, finché appunto è arrivato il chiarimento tra le parti. Tuttavia, la società dei Blues non ha tolto la sanzione al giocatore, che ha dovuto aspettare che si estinguesse completamente, saltando Port Vale in FA Cup e Manchester City in Premier League.

Questo fine settimana nella partita contro il Manchester United, Enzo Fernandez ci sarà invece, per un duello vitale nella corsa per la qualificazione alla Champions League. "Enzo si è allenato normalmente", ha confermato in conferenza stampa Liam Rosenior, che non ha voluto svelare se l'argentino sarà titolare contro i Red Devils. E ha concluso: "Non vi dico mai l'undici iniziale, quindi sarebbe folle se lo facessi con due giorni di anticipo rispetto a una partita come questa".