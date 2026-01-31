Un calciatore argentino del Minnesota United ammette: "La gente qui ha paura dell'ICE"

In un’intervista rilasciata al Pioneer Press, l’attaccante argentino del Minnesota United, Joaquin Pereyra, ha descritto la propria preoccupazione per la situazione legata alle operazioni di controllo dell’immigrazione negli Stati Uniti, in particolare nel posto in cui vive. Il calciatore ha spiegato che lui e molte persone nella comunità si sentono "spaventati" dalle misure adottate dalle autorità federali e dagli agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), sottolineando un clima di apprensione diffusa.

Pereyra ha raccontato di portare sempre con sé passaporto e carta verde Green Card anche per semplici attività quotidiane come andare al supermercato o passeggiare nel quartiere, proprio per sicurezza personale: "La gente ha paura, e noi anche. Sempre meno persone vogliono uscire per strada per quello che potrebbe succedere". Ha aggiunto che avere i documenti con sé non è comunque una garanzia, citando notizie di persone legalmente residenti trattenute o maltrattate nonostante avessero documenti validi.

Il timore di Pereyra e di altri residenti arriva in un momento di forte tensione nel Minnesota. Recentemente infatti la presenza e le operazioni degli agenti federali dell’immigrazione ICE hanno portato a sparatorie mortali a Minneapolis, tra cui la morte di Alex Pretti, 37enne colpito da agenti federali, e la precedente uccisione di Renée Good durante un’altra operazione anti-immigrazione.