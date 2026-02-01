Niente ritorno all'Inter per Perisic. Il ds del PSV: "Qualcuno lo ha contattato ma resta con noi"

Il direttore sportivo del PSV Marcel Brands ha fatto chiarezza ai microfoni del portale olandese Voetbalprimeur sul futuro di Ivan Perisic, escludendo in maniera netta una sua partenza da Eindhoven. Il direttore generale del club olandese ha precisato come, nonostante le numerose voci circolate nelle ultime settimane, non sia mai arrivato alcun contatto ufficiale da parte dell’Inter per il 36enne esterno croato.

Brands ha sottolineato che si è parlato molto di un possibile ritorno di Perisic in Italia, ma senza che si concretizzasse nulla di formale. Secondo quanto emerso, sarebbe stato lo stesso giocatore a manifestare il desiderio di rientrare a Milano, sponda nerazzurra, ipotesi però mai presa in considerazione dal PSV, che intende rispettare il contratto in essere fino a giugno 2027.

"Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale", ha spiegato Brands. "Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona così nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi".