Juventus, offerta "alla Mateta" per Kolo Muani: in 48 ore la decisione del PSG

La Juventus non molla l'osso per Randal Kolo Muani. Entro 48 ore il mercato invernale chiuderà le porte e dunque gli acquisti possibili, ma la Vecchia Signora è alle prese con un braccio di ferro a distanza con il Tottenham per cercare di sfilargli l'attaccante francese classe '98 che ha già vestito bianconero la passata stagione.

In realtà Kolo Muani è in prestito con gli Spurs fino al termine della Premier League dal PSG, dopo il mancato acquisto a titolo definitivo della Juventus in estate. Le richieste esorbitanti del club transalpino avevano rovinato tutto, mentre ora il gol siglato dal centravanti in Champions League con il Tottenham può complicare il ritorno a Torino. Sebbene ci sia ampia volontà da parte del giocatore a indossare nuovamente la casacca bianconera, gli inglesi vantano un accordo pregresso con i parigini.

La Juve vorrebbe però cercare di intralciare questi rapporti, stando a quanto indicato dal Corriere dello Sport, con un'offerta "alla Mateta": un prestito con obbligo di riscatto vincolato dal piazzamento al quarto posto in classifica di Serie A. E dunque alla qualificazione in Champions League. Al contrario invece, gli Spurs rimarrebbero sulla propria posizione, forti della stretta di mano in estate con il PSG, per evitare di ritrovarsi in preda alla folle corsa per un rimpiazzo in attacco. Starà dunque al club francese stabilire la prossima mossa, ma i bianconeri possono solo aspettare.