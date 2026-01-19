Serie C, Ravenna in difficoltà: un punto in quattro gare e Arezzo a +7

Un solo punto nelle ultime quattro gare: il pareggio casalingo a reti bianche contro il Forlì e tre sconfitte esterne consecutive sui campi di Vis Pesaro, Campobasso e Bra. Il momento del Ravenna è complicato: la squadra di Marco Marchionni è scivolata a sette lunghezze dalla vetta, occupata dall’Arezzo, che attraversa invece una fase opposta. I toscani, guidati da Cristiano Bucchi, arrivano infatti da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta con autorità sul campo della Vis Pesaro.

Della crisi giallorossa ha parlato lo stesso Marchionni al termine della sconfitta contro il Bra:

“Non è una questione di pressione. La squadra ha fatto tanto, forse anche più di quanto doveva, ma qualcosa abbiamo perso. Speravamo in un risultato importante per ricreare quella magia e quell’entusiasmo. Venivamo da un buon risultato con il Forlì, anche se era mancato il gol: la cosa più evidente è che in tre partite abbiamo segnato solo due reti e ne abbiamo subite quattro. Questo è un momento difficile e dobbiamo capire che serve fare molto di più, altrimenti rischiamo di buttare via tutto il lavoro fatto. Bisogna ripartire dalle cose positive, mantenere la mente lucida e continuare a lavorare, analizzando ciò che stiamo facendo. Dobbiamo ritrovare la carica per portare a casa il risultato pieno sabato”.



Parole che certificano il momento di difficoltà del Ravenna, che da neopromossa in Serie C ha comunque sorpreso tutti, restando a lungo nelle zone alte della classifica e mettendo in più occasioni in difficoltà l’Arezzo. Il campionato è ancora lungo e i giallorossi hanno tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata e dare filo da torcere ai toscani fino alla fine della stagione.