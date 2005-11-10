Serie C, 14ª giornata: spettacolo puro! Tre triplette a referto. I risultati dei match delle 14:30

Si sono appena conclusi i sei match delle 14:30 validi per la 14ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A vittoria esterna dell'Union Brescia sul campo dell'AlbinoLeffe, mentre l'Arzignano Valchiampo vince 3-2 fra le mura amiche contro l'Alcione Milano. Spettacolare 3-3 in Renate-Desenzano con, da una parte, la tripletta di Anelli e dall'altra quella di Santini. Nel Girone B, invece, pareggio a reti bianche in Reggiana-Livorno e successo per 4-2 della Vis Pesaro (tripletta di Konate) sulla Pianese. Infine il Girone C dove il Casarano si è imposto 3-1 sul Picerno. Di seguito il riepilogo completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C - 14ª GIORNATA

GIRONE A

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0

55' Nessi

Albinoleffe-Union Brescia 1-2

39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)

Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2

17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)

Renate-Desenzano 3-3

17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

Sabato 14 novembre

Ore 17.30 - Carpi-Giana Erminio

Ore 17.30 - Lumezzane-Trento

Domenica 15 novembre

Ore 12.30 - Novara-Lecco

Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese

Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso

Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli

Classifica: Union Brescia 31*, Cittadella 31, Trento 27, Ospitaletto 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Treviso 22, Lecco 20, Alcione 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Desenzano 14*, Novara 13, Carpi 13, Renate 12*, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 8

* una partita in più

GIRONE B

Latina-Campobasso 4-0

21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

Sabato 14 novembre

Ore 17.30 - Gubbio-Grosseto

Domenica 15 novembre

Ore 14.30 - Guidonia Montecelio-Ostiamare

Ore 14.30 - Pescara-Sambenedettese

Ore 14.30 - Spezia-Vado

Ore 17.30 - Ravenna-Forlì

Lunedì 16 novembre

Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)

Mercoledì 25 novembre

Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 21*, Livorno 21*, Guidonia Montecelio 20, Campobasso 19*, Latina 18*, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13*, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 8*

* una partita in più

GIRONE C

Casarano-Picerno 3-1

24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

Sabato 14 novembre

Ore 17.30 - Bari-Foggia

Domenica 15 novembre

Ore 12.30 - Giugliano-Savoia

Ore 14.30 - Cavese-Crotone

Ore 14.30 - Potenza-Scafatese

Ore 14.30 - Salernitana-Catania

Ore 17.30 - Barletta-Altamura

Ore 17.30 - Cosenza-Casertana

Lunedì 16 novembre

Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli

Mercoledì 26 novembre

Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Inter U23 20, Picerno 19*, Casarano 18*, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Barletta 15, Salernitana 15, Foggia 15, Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti