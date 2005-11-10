Non è una domenica come le altre per Sebastiano Esposito, centravanti del Sassuolo che sfida quest'oggi il Genoa. L'attaccante della Nazionale infatti ha militato in passato nella Sampdoria ed è sempre stato legatissimo ai colori blucerchiati, motivo per cui fin dal primo minuto viene beccato dai tifosi rossoblù, che non gli stanno risparmiando fischi e insulti davvero pesanti.

La reazione

Il classe 2002 non è uno che resta a guardare più di tanto, si sa, e così ha sorriso in maniera ironica al pubblico, sbeffeggiandolo e rivolgendogli un gesto di sfida. Ancora è presto per capire chi esulterà alla fine della partita, ma è chiaro che l'ambiente non è certamente ideale per l'italiano. Dopo il rigore sbagliato contro la Francia e la tribuna contro il Belgio, altra gara complicata per Esposito.