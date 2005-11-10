Al termine del match contro il Venezia, l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non è la prima volta che ci capita poi di dover sbrogliare delle matasse che abbiamo dentro la testa e che ci facciamo da soli. Non trovare una linea di passaggio più pulita o non anticipare un tempo corretto sulla scelta che devi fare sono cose che poi è già accaduta. Nel primo tempo abbiamo sbagliato passaggi banalissimi. Non siamo stati in condizione di montare addosso al sistema del Venezia. Se non si fa niente si diventa passeggeri della partita. Si monta sulla macchina degli avversari e ci portano in giro per il campo".

Sistema che funziona solo con i due centravanti.

"I due centravanti non giocano da due centravanti perché Kolo Muani ha giocato largo a sinistra. Quello che mi rode un po' è che ho un sovraccarico sugli esterni e allora provo Kolo Muani a giocare centrale. Quando non trova spazio diventa difficile. Spesso ha poca possibilità di spaziare e mettere in moto le qualità se sta fermo. Deve venire più incontro. Porta via avversari perché ha capacità di fare metri con un controllo direzionato. Interpreta il ruolo di stare fermo lì e si ingabbia un po'. Io ho la necessità di avere anche Kolo Muani oltre a Woltemade che giochi in quella posizione lì. Lo dice la composizione della nostra rosa. E' vero che abbiamo recuperato anche Ekhator. C'è da farlo crescere perché viene da una squadra dove giocava poco".

Dove può arrivare la Juventus? Dove la posizioniamo la freccia?

"E' un discorso che si è fatto troppo. Puntatela dove vi pare la freccia (ride ndr). Bisogna entrare in campo e fare delle scelte. Non bisogna essere passeggeri nella partita ma comandarla. In diversi momenti si va piano. Nel secondo tempo ci sono state due verticalizzazioni finalmente. Nel secondo tempo abbiamo fatto cose che hanno un senso. Nel primo tempo abbiamo fatto cose che non hanno un senso".