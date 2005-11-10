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Venezia, Busio: "Oggi dovevamo far gol e andare in vantaggio"Live TMW
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Camillo Demichelis
Camillo Demichelis
Oggi alle 15:12Serie A
autore Camillo Demichelis
22.11.2026 15:12Serie A
Gianluca Busio ha analizzato, in conferenza stampa, la prestazione del Venezia contro la Juventus
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© foto di www.imagephotoagency.it
Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoweb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore americano.
Dopo il gol vi siete sciolti?
"Abbiamo perso equilibrio dopo il primo gol. Non puoi lasciare tutto questo spazio ad una squadra come la Juventus. Adesso pensiamo alla prossima".
Sulla prossima con il Bologna?
"Dobbiamo prepararla come tutte le altre partite con la mentalità giusta. Vogliamo giocarla bene tutti i 90' minuti e non solo per 45'".
Cosa vi è mancato nel primo tempo?
"È mancato solo il gol. Siamo andati 2/3 volte davanti alla porta e dovevamo fare gol e potevamo farlo anche nel secondo tempo
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