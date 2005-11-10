Due segnano, l’altro lancia nemmeno fosse Bonucci dei bei tempi. Nel 4-0 della Juventus al Venezia ci sono, a vari livelli, le firme di Juan Cabal e Teun Koopmeiners - entrambi in gol -, ma anche di Lloyd Kelly, tra i migliori in campo in assoluto nella difesa di Luciano Spalletti. Oltre a condividere una buona domenica a Torino, dopo i fischi del primo tempo, a unirli è anche il fatto di essere stati spesso e volentieri oggetto di quei fischi.

Senza gridare alla rinascita miracolosa, peraltro tripla in questo caso, i tre indizi che rispondono ai nomi di Cabal, Koopmeiners e Kelly fanno una prova, relativa a tante cose che non hanno funzionato nella Torino bianconera nel corso degli ultimi anni. Il problema, più che i singoli, è stato soprattutto il contesto.

Chi ha fatto bene alla Juventus di recente?

La risposta è immediata: nessuno. Prendendo in esame le ultime campagne acquisti bianconere negli anni, non c’è una singola operazione in entrata che si possa dire oggettivamente fortunata e felice, vuoi per un motivo vuoi per l’altro. È possibile che abbiano sbagliato tutti gli acquisti? È verosimile che tre dirigenze diverse non siano riuscite a trovare un solo giocatore in grado di fare bene? Tutto può essere, ma forse un’altra ipotesi è più realistica: il vero problema della Juve non sono stati i singoli acquisti, ma tutta la negatività che si è costruita nel tempo. Un 4-0 al Venezia non basta a scacciarla, ma magari Spalletti può davvero cambiare il corso della storia bianconera.