Napoli, Di Lorenzo: "Dispiaciuti per il ko, ma la qualificazione non l'abbiamo persa stasera"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, analizza così ai microfoni di Prime Video l'eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta in casa col Chelsea: "I nostri tifosi sono sempre con noi, al di là del risultato. Ma questo lo sappiamo. Ci tenevamo a vincere, perché poteva significare playoff. Dispiace, ma sicuramente non l'abbiamo persa stasera. Abbiamo lasciato troppi punti e l'abbiamo pagato. Stasera abbiamo fatto una buona gara, tenendo il ritmo alto. Peccato per il risultato".

Avete pagato anche le assenze?

"Gli infortuni ci sono da un po', ci conviviamo e dobbiamo tener duro. Non è facile giocare sempre gli stessi, ma non deve essere un alibi. Speriamo che qualcuno rientri al più presto per darci una mano. Adesso rigiochiamo subito sabato, dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina che è in salute".

Si può ripartire da Vergara?

"Antonio è un ragazzo che ha qualità, tiene botta anche a livello fisico. Adesso ha questa opportunità per via degli infortuni e deve continuare così, tappandosi le orecchie".

Tu come stai?

"Io bene, tutto a posto".