Di Gennaro: "Dragusin in netta difficoltà, non è il leader che serve alla Fiorentina"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro è stato intervistato da Radio FirenzeViola per dire la sua sui principali temi di casa Fiorentina: "L'inizio della stagione viola è stato difficile, poi hanno richiamato un allenatore come Vanoli che non era stato riconfermato a giugno. Questo mi ha lasciato un po' perplesso ma vedo che sta cercando di trovare un equilibrio di squadra e di sfruttare un grande potenziale che ha questa rosa. La Fiorentina subisce comunque troppi gol, 25. Ripeto, ha potenzialità importanti, ma deve trovare una sua squadra e un suo assetto".

Spartiacque tra Monza e Udinese

E ancora, prosegue Di Gennaro: "Con Mastantuono, Njie e Goncalves deve cercare un equilibrio non facile, anche se con questi giocatori non credo ci sia il problema della lotta salvezza. Vincendo col Sassuolo ha dato un bello scossone alla classifica e contro la Juventus poteva vincere. Certo è che per Vanoli fare le due fasi per questi giocatori non è facile. Monza e Udinese possono essere uno spartiacque importante, se i viola si mettono a posto possono fare un filotto di risultati utili nelle prossime settimane, perché poi ci sono Parma, Cagliari e Bologna. In queste cinque gare si delinea il campionato della Fiorentina".

Dragusin non è un leader difensivo

Conclusione per lui sullo stato di salute della difesa: "Dico che ho visto un Dragusin in netta difficoltà. Non mi sembra il leader difensivo che serve a questa squadra. Ranieri è un buon giocatore ma non ha una qualità incredibile, lo stesso Pongracic. Viery è nuovo e ha giocato alcune volte anche a sinistra. A gennaio io andrei a prendere un giocatore di spessore dietro, una pedina importante anche per il futuro. So che non è facile farlo nel mercato di riparazione ma secondo me alla Fiorentina serve questo".

L'intervista integrale nel podcast