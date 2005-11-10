Serie C, 14ª giornata: i risultati delle 14:30. Alla Salernitana il big match di giornata

Sono appena terminate le gare delle 14:30 valide per la 14ª giornata del campionato di Serie C che hanno visto impegnate le formazioni dei Girone B e C.

Per quanto riguarda il primo raggruppamento vittoria del Pescara sulla Sambenedettese e dello Spezia nel derby ligure contro il Vado. Finisce, invece, con un pirotecnico 3-3 la sfida fra Guidonia Montecelio e Ostiamare. Spostandoci nel Girone C vincono tutte e tre le formazioni di casa: la Cavese sul Crotone, il Potenza sulla Scafatese e la Salernitana nel big match di giornata contro il Catania. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche aggiornate:

SERIE C - 14ª GIORNATA

GIRONE A

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0

55' Nessi

Albinoleffe-Union Brescia 1-2

39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)

Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2

17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)

Renate-Desenzano 3-3

17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

Carpi-Giana Erminio 1-1

50' Sall (C), 54' Ballabio (G)

Lumezzane-Trento 1-2

45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)

Novara-Lecco 1-1

6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)

Domenica 15 novembre

Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese

Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso

Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli

Classifica: Union Brescia 31*, Cittadella 31, Trento 30*, Ospitaletto 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Treviso 22, Lecco 21*, Alcione 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17, Lumezzane 16*, Pro Vercelli 16, Desenzano 14*, Carpi 14*, Novara 13*, Renate 12*, Giana Erminio 12*, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 8

* una partita in più

GIRONE B

Latina-Campobasso 4-0

21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

Gubbio-Grosseto 3-2

12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)

Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2

66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)

Pescara-Sambenedettese 3-1

7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)

Spezia-Vado 3-0

40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito

Domenica 15 novembre

Ore 17.30 - Ravenna-Forlì

Lunedì 16 novembre

Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)

Mercoledì 25 novembre

Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 38*, Ravenna 29, Pescara 25*, Grosseto 23*, Torres 22, Reggiana 21*, Guidonia Montecelio 21*, Livorno 21*, Campobasso 19*, Latina 18*, Atalanta U23 18, Pineto 17, Perugia 17, Vado 16*, Forlì 15, Pianese 13*, Gubbio 11*, Sambenedettese 10*, Ostiamare 10*, Vis Pesaro 8*

* una partita in più

GIRONE C

Casarano-Picerno 3-1

24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

Bari-Foggia 3-2

4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)

Giugliano-Savoia 2-3

6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)

Cavese-Crotone 1-0

49' Fusco

Potenza-Scafatese 4-0

1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro

Salernitana-Catania 1-0

57' Achik

Domenica 15 novembre

Ore 17.30 - Barletta-Altamura

Ore 17.30 - Cosenza-Casertana

Lunedì 16 novembre

Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli

Mercoledì 26 novembre

Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 35*, Bari 26*, Catania 22*, Scafatese 21*, Audace Cerignola 20, Monopoli 20, Inter U23 20, Casertana 20, Sorrento 20, Cavese 19*, Picerno 19*, Salernitana 18*, Casarano 18*, Altamura 16, Giugliano 16*, Barletta 15, Foggia 15*, Savoia 15*, Cosenza 10, Crotone 1*°

° penalizzato di 6 punti