Serie C, 14ª giornata: i risultati delle 14:30. Alla Salernitana il big match di giornata
Luca Bargellini
Sono appena terminate le gare delle 14:30 valide per la 14ª giornata del campionato di Serie C che hanno visto impegnate le formazioni dei Girone B e C.
Per quanto riguarda il primo raggruppamento vittoria del Pescara sulla Sambenedettese e dello Spezia nel derby ligure contro il Vado. Finisce, invece, con un pirotecnico 3-3 la sfida fra Guidonia Montecelio e Ostiamare. Spostandoci nel Girone C vincono tutte e tre le formazioni di casa: la Cavese sul Crotone, il Potenza sulla Scafatese e la Salernitana nel big match di giornata contro il Catania. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche aggiornate:
SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0
55' Nessi
Albinoleffe-Union Brescia 1-2
39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)
Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2
17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)
Renate-Desenzano 3-3
17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)
Carpi-Giana Erminio 1-1
50' Sall (C), 54' Ballabio (G)
Lumezzane-Trento 1-2
45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)
Novara-Lecco 1-1
6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)
Domenica 15 novembre
Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso
Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli
Classifica: Union Brescia 31*, Cittadella 31, Trento 30*, Ospitaletto 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Treviso 22, Lecco 21*, Alcione 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17, Lumezzane 16*, Pro Vercelli 16, Desenzano 14*, Carpi 14*, Novara 13*, Renate 12*, Giana Erminio 12*, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 8
* una partita in più
GIRONE B
Latina-Campobasso 4-0
21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro
Reggiana-Livorno 0-0
Vis Pesaro-Pianese 4-2
19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)
Gubbio-Grosseto 3-2
12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)
Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2
66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)
Pescara-Sambenedettese 3-1
7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)
Spezia-Vado 3-0
40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito
Domenica 15 novembre
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto
Classifica: Spezia 38*, Ravenna 29, Pescara 25*, Grosseto 23*, Torres 22, Reggiana 21*, Guidonia Montecelio 21*, Livorno 21*, Campobasso 19*, Latina 18*, Atalanta U23 18, Pineto 17, Perugia 17, Vado 16*, Forlì 15, Pianese 13*, Gubbio 11*, Sambenedettese 10*, Ostiamare 10*, Vis Pesaro 8*
* una partita in più
GIRONE C
Casarano-Picerno 3-1
24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),
Bari-Foggia 3-2
4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)
Giugliano-Savoia 2-3
6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)
Cavese-Crotone 1-0
49' Fusco
Potenza-Scafatese 4-0
1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro
Salernitana-Catania 1-0
57' Achik
Domenica 15 novembre
Ore 17.30 - Barletta-Altamura
Ore 17.30 - Cosenza-Casertana
Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23
Classifica: Potenza 35*, Bari 26*, Catania 22*, Scafatese 21*, Audace Cerignola 20, Monopoli 20, Inter U23 20, Casertana 20, Sorrento 20, Cavese 19*, Picerno 19*, Salernitana 18*, Casarano 18*, Altamura 16, Giugliano 16*, Barletta 15, Foggia 15*, Savoia 15*, Cosenza 10, Crotone 1*°
° penalizzato di 6 punti