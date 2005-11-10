Ronaldinho atteso a Ravenna, arriverà allo stadio da solo con una macchina privata

C'è grande attesa per il ritorno in campo di Ronaldinho, che sarà titolare nella partita delle ore 17:30 di Serie C tra il suo Ravenna e il Forlì. Attorno alla figura del brasiliano si rincorrono racconti e indiscrezioni, in queste ore del suo soggiorno su suolo italiano, dove ha fatto il suo arrivo da venerdì.

Ha anche uno chef personale

Mandorlini lo aveva annunciato ieri e terrà fede alla sua promessa, il nome di Ronaldinho figurerà tra i titolari del Ravenna. Il brasiliano arriverà allo stadio Benelli (sold out per l'occasione) con una macchina privata, dopo aver dormito in un hotel differente rispetto ai compagni di squadra e avendo avuto a sua disposizione anche uno chef personale per soddisfare ogni necessità e desiderio. La sua maglia numero 10, tra l'altro, è già esaurita.