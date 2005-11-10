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Trento, Giacca: “Noi forti e sani. Ora dobbiamo disturbare le big e farci trovare pronti”

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Lucio Marinucci
Oggi alle 11:34Serie C
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10.11.2026 11:34Serie C
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Il Presidente del Trento Mauro Giacca è intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole sul momento della squadra e della società, rilasciate nel corso del programma A Tutta C.

Ci sono solo due squadre imbattute in tutta la Serie C. Una è lo Spezia che sta dominando il Girone B e l'altra è il Trento Da inizio campionato sono arrivati 13 risultati utili consecutivi. Tutto questo per chiedere, cosa sta vivendo il Trento e che cosa sta vivendo lei contestualmente al momento della squadra?
“Io e il Trento stiamo vivendo veramente un momento bello di società a 360 gradi. Chiaramente a partire dagli uffici, da dove parte il sorriso la mattina. È una società che ad oggi ha costruito un bel gruppo, una bella famiglia e questo sta portando anche di ritorno dei valori a tutti quelli che stanno collaborando tra di loro per il bene dello sport, del calcio italiano”.

Quanto è importante avere un connubio fra unità dirigenziale e campo? Del resto Tabbiani e Piazzi sono arrivati nel 2024, mentre Zocchi è arrivato nel 2025. Si è creata ormai questa unità quotidiana di lavoro, o sbaglio?
“Io penso che il calcio, come ho sempre pensato, debba essere fatto da tante persone che condividono il loro progetto oltre al calcio, anche nel mondo di lavoro. Pertanto io ho trasmesso un club e ho costruito insieme a tanti amici una famiglia importante. Piano piano si è costruito quel passaggio di gruppo che è fondamentale per fare del bene per una società che non produce, perché il calcio purtroppo non produce oggi; trasmette però una grande immagine e un grande valore per le proprie persone, per le attività che noi rappresentiamo, per le nostre aziende. Pertanto questo penso che sia il grande valore di creare calcio. Sicuramente il Trento è una delle società belle, sane, forti, con bilanci in positivo, che non ha mai avuto bisogno delle banche”.

Il Trento cresce costantemente anche dal punto di vista degli spettatori, tanto che dal primo anno che siete arrivati in Serie C, dove c'erano poco più di 1000 spettatori di media a partita, siete passati in questa stagione al ad averne 1879 di media al Briamasco. Quanto riconoscimento c'è nel coinvolgere anche tutta una piazza e tutto un ambiente attorno ad una squadra di calcio?
“In primis il territorio che noi trasportiamo e portiamo a livello nazionale è un orgoglio Abbiamo il basket e il volley, che chiaramente già incidono parecchio a livello di realtà provinciale, per quanto il calcio sia sempre stato da noi uno sport importante. Anche sabato scorso abbiamo avuto più di 2400 presenze e questo dà la soluzione per crescere di settimana in settimana. Il grande lavoro che ha fatto il direttore generale Luca Piazzi in questi anni, con anche la parte dopo dello staff, ha creato anche quell'aspetto di immagine a livello di organizzazione societaria”.

Ora che stiamo arrivando alla fine del 2026, che bilancio si può fare anche di questo anno solare e con quanto entusiasmo ci si approccerà al 2027, perché può essere un anno importante anche dal punto di vista delle infrastrutture.
“Il bilancio sicuramente è positivo, soprattutto considerando che in questi sei anni di Serie C nazionale abbiamo sempre raggiunto degli obiettivi migliori. Per le strutture stiamo partendo con il nuovo centro sportivo e sullo stadio ci tengo a dire che è un punto di aggregazione proprio perché deve essere quel punto che tramite il calcio possa creare anche un qualcosa per aggregare le persone. Noi prima o poi ci aspettiamo avere uno stadio dai 5-10 mila posti, in modo che accolga circa un 10% dell’intera popolazione del territorio. La provincia sta mettendo a budget questa cifra di 60 milioni di euro e pertanto sarà un'operazione che partirà a breve e completerà anche quel grande lavoro che tutti noi abbiamo fatto, ma soprattutto anche quel grande rispetto che si merita del territorio intero”.

Lei ha anche ruoli di rappresentanza e operativi per quanto riguarda il mondo della Serie C. Che che fotografia si può fare della Lega Pro in questo momento e le e che idea si è fatto di questa situazione in federazione, dove ci si appresta a vivere il duello tra Malagò e Galliani per la presidenza?
“Allora, a livello di Lega Pro posso dire che in questi anni è cresciuto tantissimo grazie al grande lavoro del presidente Marani, un presidente giovane e di prospettiva. Siamo cresciuti tantissimo, anche in visione grazie a Sky. Su Malagò devo dire che finora ha mantenuto le promesse e le ha portate avanti con il suo carisma da persona di sport. Su Galliani non sono ancora preparato, lo conosco per vecchia storia nei grandi anni del Milan. In generale mi piacerebbe che possa essere un bene creare uno sport di visione”.

Nel Girone di Serie C davanti il livello è elevatissimo, con il Cittadella che sta andando molto bene e soprattutto con l'Union Brescia. Il Trento però rimane su ritmi molto elevati. A cosa si può puntare?
“Quella di Trento è una piazza che rappresenta una città e pertanto è un qualcosa che ti spinge ad avere l'ambizione di disturbare le grandi piazze come il Cittadella, che ha fatto 7-8 anni in Serie B, e soprattutto Brescia, una realtà dove sono passati giocatori importanti come Baggio. Ovviamente queste piazze hanno un'esigenza ben diversa, ma c’è anche una pressione importante. Come ho sempre detto il Trento deve disturbare le grandi piazze che vogliono per forza salire ed è quello stiamo facendo, perché l'anno scorso abbiamo portato via 4 punti su 6 al Vicenza e 6 punti su 6 la Cittadella. Questo è ciò che dobbiamo fare per crescere e per far sì che il Trento sia pronto per quando inizieranno i lavori per il centro sportivo. A quel punto si può essere organizzati anche per fare una categoria superiore e importante come la Serie B. L'anno scorso siamo arrivati quinti alla fine e quest'anno abbiamo quel passetto da fare per migliorarci ancora. Ripeto, il Trento deve disturbare al momento le grandi e farci trovare pronti per qualsiasi cosa che succeda. Noi però stiamo coi piedi in terra e vediamo di costruire di passetto in passetto. Se non sarà quest'anno sarà il prossimo anno e se non sarà il prossimo anno sarà l'anno dopo”.

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