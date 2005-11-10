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Uva (direttore esecutivo Euro 2032): “In Italia gap culturale sugli stadi. Può iniziare una nuova era"

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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 11:37Serie A
10.11.2026 11:37Serie A
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Dal Social Football Summit di Torino, Michele Uva analizza il percorso verso Euro 2032: “In un anno straordinaria accelerazione sui nuovi stadi”
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia, è intervenuto dal palco del Social Football Summit in corso di svolgimento a Torino: “Qui allo Stadium hanno saputo anticipare il percorso verso il futuro, è un passaggio centrale. Le infrastrutture sono al centro degli Europei, se non riesci a programmare per tempo, con obiettivi a breve, medio e lungo termine, non hai la chiave del successo. La UEFA parte sei anni prima di un evento per programmare, vanno rispettati gli obiettivi della UEFA e del Paese dove si svolge l’evento, ma anche a livello calcistico globale. L’investimento per Euro 2032 è la chiave per il sostentamento finanziario di 55 federazioni: le cinque grandi probabilmente vivrebbero anche senza il contributo UEFA, che però è determinante per le altre 50. Io e i miei colleghi sentiamo la responsabilità che questo evento è quello che dà le risorse finanziarie per il calcio europeo nel prossimo ciclo”.

Gli stadi sono l’aspetto centrale…
“Beh, lo stadio è una costruzione edile, ma anche lo stadio ha bisogno di una base forte. Il cemento che c’è nella base di un’organizzazione lo fanno due cose: le risorse umane e i valori che queste risorse umane mettono insieme. Poi l’edificio può essere alto o basso, ma senza un team che crede negli stessi valori e senza investimenti nei giovani non si cresce. La costruzione è affascinante, ma la parte più importante sono le fondamenta. L’importante è riuscire a costruire, sapendo che questa è una fase, ma che poi ci sarà bisogno di ampliare”.

Cosa significa accelerare sulle infrastrutture?
“In Italia c’è stato un gap culturale, per anni abbiamo pensato che l’infrastruttura servisse solo alla partita, e invece l’accelerazione culturale comporta che, se uno gira in Europa, è semplice capire cosa hanno fatto gli altri e su cosa sei in ritardo. Accelerazione significa cambiare l’approccio, capire cosa hanno fatto bene o male in giro nel mondo e ora abbiamo la possibilità di sfruttare questo per l’Italia. Approfitto: tutti hanno scritto che l’Italia ha un solo stadio pronto per l’Europeo. Togliendo il concetto che l’Europeo è nel 2032 e gli stadi devono essere pronti nel 2031, e che per assurdo uno stadio oggi nuovo fatto dieci anni fa potrebbe essere obsoleto. Se nessuno avesse fatto nulla, ci sarebbe stato un solo stadio con i requisiti UEFA, ma in un anno c’è stata una straordinaria accelerazione che ha dimostrato che non era una questione burocratica”.

C’è stato un matrimonio tra pubblico e privato?
“Senza dubbio, altrimenti, al netto dell’Allianz, non sarebbe stato possibile. Negli altri 13 progetti solo in un caso c’è solo privato, ma in tutti i casi si è capito che ospitare l’Europeo può portare vantaggi. C’è stata anche una congiuntura astrale positiva rispetto alle prossime elezioni amministrative, dato che molti comuni hanno giocato sul termine del mandato, e questo oggettivamente mi ha aiutato”.

Ha citato i 14 dossier presentati alla UEFA: vede l’inizio di una nuova era?
“Per me sono l’inizio di una nuova era, lo dice anche la componente di acceleratore di ritorno economico. Bisogna capire che l’infrastruttura è centrale, ma bisogna anche formare i manager: bisogna preparare la generazione di chi dovrà gestire gli stadi, che sono un’infrastruttura complessa, se la si vuole far rendere”.

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