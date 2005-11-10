Aleksandar Stankovic costa quanto uno spot al Super Bowl: 230mila euro al minuto

L'arrivo della sosta per le nazionali che spezzerà il mese di novembre per il calcio dei club, ma ci offre l'occasione di fare un bilancio dei primi mesi di Serie A 2026/27, anche per chi il campionato l'ha visto davvero poco, come Aleksandar Stankovic. E visto quanto ha speso l'Inter per farlo tornare alla base, sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosina di più.

Al momento il suo ritorno è costato 230 mila euro al minuto

230mila euro al minuto, neanche il noleggio di un astronave può costare così tanto, eppure questo al momento è quanto l'Inter ha speso per fare tornare a casa il figlio di Deki (23 milioni, circa 100 minuti in campo). Il conteggio è ovviamente 'forzato' dall'inizio di stagione da non protagonista del serbo, che l'Inter ha pagato non per quello che è ma quel quello che sarà, vale a dire un titolare della squadra del futuro.

Possibile prestito a gennaio? Di certo l'Inter ci punta

E se le strade del serbo e dell'Inter si dividessero di nuovo a gennaio? Di certo non sarà per una addio definitivo come accaduto con il Club Brugge, che l'ha valorizzato al massimo mettendolo al centro del progetto specie in Champions League. Dipenderà probabilmente dalla posizione in cui l'Inter si presenterà a gennaio in Champions League, ma una eliminazione prematura sembra come minimo improbabile.