Calhanoglu-Inter, prove di rinnovo: si può arrivare alla firma entro l'anno. Resta il nodo ingaggio

In casa Inter è tornato d'attualità il tema legato al rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la volontà comune è quella di proseguire insieme e provare a chiudere l'accordo il prima possibile. Già entro Natale se dovessero essere trovati i giusti incastri. Dopo le tensioni degli ultimi mesi, il primo passo è stato ritrovare un punto di contatto.

Dalle incomprensioni estive alla ritrovata serenità

Per comprendere la situazione bisogna tornare ad agosto, quando durante la tournée australiana Calhanoglu aveva espresso qualche perplessità sull'assenza di contatti per il prolungamento. Il turco aveva ribadito il proprio legame con Milano, l'Inter e i tifosi, sottolineando però come il futuro dipendesse dalle decisioni della società. Un malumore alimentato anche dal timore di non essere più considerato centrale nei piani del club, nonostante la fiducia incondizionata di Cristian Chivu e un rendimento che ne conferma l'importanza.

Ingaggio e durata: il nodo resta economico

La distanza principale riguarda inevitabilmente le cifre. Calhanoglu, oggi legato all'Inter fino al 2027 e con uno stipendio da circa 6,5 milioni netti, vorrebbe un nuovo biennale e un trattamento da top player. La società, invece, intende ridurre la componente fissa degli ingaggi, anche alla luce dell'età e dei recenti problemi fisici del giocatore. La trattativa è aperta: adesso servirà trovare la giusta sintesi.