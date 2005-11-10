Il colpo da 35 milioni gioca 48 minuti a partita: la Juve aspetta Alajbegovic e viceversa

Quando in estate la Juventus ha messo sul piatto 30 milioni di euro per Kerim Alajbegovic, giocando in contropiede e spiazzando tra le altre anche Atalanta e Chelsea, in molti hanno elogiato l'investimento su un talento tanto giovane e promettente operato dalla Vecchia Signora. Oggi, che sono passate 11 giornate di Serie A e siamo quasi arrivati a un terzo del campionato, come sta andando il classe 2007 della nazionale bosniaca?

In media gioca 48 minuti a partita

Per riassumere i primi mesi di Alajbegovic sulla sponda bianconera di Torino basterebbe far notare come l'esterno d'attacco sia sceso in campo di fatto in tutte le partite ufficiali di questa stagione (escludendo la primissima, l'esordio in campionato sul campo del Frosinone) ma che non si sia ancora preso i gradi del titolare. Sulle 14 presenze totali, nove sono state dal 1' e cinque da subentrante. La media del minutaggio porta a 48 minuti circa a partita, quindi poco più che un tempo. Non quanto trascorre in campo un titolarissimo, di solito.

Un gol in Serie A e uno in Europa

Nei 666 minuti passati in campo con la Juventus, il classe 2007 ha saputo segnare 2 gol. Il primo in Europa League nel gioioso 5-0 del debutto contro il NEC, l'altro, più di impatto in quanto a peso specifico, il primo del 2-0 sul Napoli con cui nel fine settimana della 10^ giornata la Juve è tornata alla vittoria. Ancora non è moltissimo per uno pagato tanto, ma considerando l'età, è qualcosa di incoraggiante.