Il Torino attiverà l'opzione di rinnovo per Vlasic. Poi si penserà a Ismajli e Che Adams
Simone Bernabei
Occhi puntati sui rinnovi in casa Torino, con la sosta per le Nazionali che potrebbe essere il momento giusto per approfondire i ragionamenti in questo senso. Il nome più caldo è quello di Nikola Vlasic, capitano che ha da poco iniziato la sua quinta stagione in granata.
Il Torino, scrive oggi La Stampa, nei prossimi giorni attiverà l'opzione di prolungamento automatico di una stagione, portando il suo contratto a scadenza giugno 2028. Quello di Vlasic non sarà però l'unico prolungamento, visto che sul tavolo di Petrachi ci sono anche i nomi di Adrian Ismajli e Che Adams. Per il difensore la direzione sembra essere quella del croato, con un prolungamento di un anno sfruttando l'opzione. Mentre l'attaccante sarà da valutare: il club sta cercando di aprire un tavolo di trattativa col suo agente, ma il giocatore sembra aver voglia di tornare in Inghilterra dopo tre anni in Italia.