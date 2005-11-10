Calò rompe il silenzio sulla Nazionale: "Se continuo così la merito ma non alimento le polemiche"

La mancata convocazione di Giacomo Calò in Nazionale è stata tra i temi che più hanno tenuto banco negli ultimi giorni. Dopo 'l'attacco' fatto dal suo procuratore a Roberto Mancini ai nostri microfoni e la riposta arrivata ieri dal CT, oggi a parlare è il diretto interessato. Il centrocampista del Frosinone ha parlato a La Gazzetta dello Sport, ripartendo proprio dalla convocazione in azzurro sfumata: "Per ora il Frosinone è la mia Nazionale, il resto viene dopo. Delle polemiche mi importa poco, preferisco non alimentarle. So che a febbraio compirò 30 anni e questo ha un peso. Finora le convocazioni hanno premiato sempre i più giovani".

Pensa che la carta d'identità possa precluderle la chiamata?

"No anzi, chi se ne frega se ho 30 anni. Se continuo cosi penso che la meriterò. Lascio parlare ti campo, sono le prestazioni a dirti cosa puoi diventare. Io sono ambizioso e punto in alto".

Il suo inizio è top.

"Chi se lo aspettava di fare 5 gol in A e poi essere accostato alla Nazionale? A volte mi sembra ancora di sognare. Negli ultimi anni ho giocato sempre tra B e C avevo un po' paura di restare impantanato nelle serie minori. Ne sono uscito grazie a un contesto virtuoso come quello del Frosinone. Poi credo che negli anni sia mancata un po' di meritocrazia nei miei confronti. Oggi sono un giocatore diverso: più maturo e pronto".