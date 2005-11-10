Serie C, si è conclusa la 13ª giornata: Potenza e Spezia in fuga. Il Brescia tallona il Citta
Tommaso Maschio
Dopo la tredicesima giornata di campionato l'incertezza vige soprattutto nel Girone A dove il Cittadella, pari senza reti con la Giana Erminio, sente il fiato sul collo di un Union Brescia che si è portato a -3 dalla vetta. Negli altri due gironi invece prosegue la fuga di Spezia e Potenza: i liguri mantengono le sei lunghezze di distanza dal Ravenna (contro cui hanno vinto anche lo scontro diretto), mentre i lucani si portano addirittura a +9 dal Bari secondo in classifica.
Il programma della 13ª giornata di Serie C
SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
Alcione Milano-Lumezzane 0-1
90' D'Agostino
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2
19' Mallamo (U), 39' Nanni (A), 53' Latki (A) 58' e 97' [rig.] Rizzo Pinna (U)
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2
15' Estrella (D), 22' [rig.] e 41' Bertoli (P), 44' [aut.] Toci (D), 65' Coccolo (P), 83' Lattanzio (D)
Pergolettese-Renate 2-3
34' Delcarro (R), 45+7' [rig.] Kerrigan (R), 58' Ferrandino (P), 80' Conti (P), 81' Anelli (R)
Trento-AlbinoLeffe 2-1
1' Molina (T), 45+4' [rig.] Mandelli (A), 63' Maffei
Giana Erminio-Cittadella 0-0
Lecco-Juventus Next Gen 4-0
6' Casarotto, 50' Capello, 56' Manetti, 72' Murillo
Desenzano-Ospitaletto 0-1
71' Stefanoni
Folgore Caratese-Carpi 0-0
Treviso-Novara 2-0
24' Romeo, 59' Paganini
La classifica del Girone A: Cittadella 31, Union Brescia 28, Trento 27, Ospitaletto 22, Treviso 22, Arzignano Valchiampo 21, Lecco 20, Alcione 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Novara 13, Desenzano 13, Carpi 13, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Renate 11, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 8
GIRONE B
Già giocate
Atalanta U23-Reggiana 4-3
10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' [aut.] Vallarelli (R), 45'+7 Henry (R), 49' Portanova (R), 84' Guerini (A)
Ostiamare-Spezia 0-4
6', 72' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S), 90'+3 Cannavo (S)
Forlì-Gubbio 1-0
45+3' Perretta
Vado-Ravenna 1-3
44' Maggio (R), 52' Rabbi (R), 59' [rig.] Cernigoi (V), 89' Esposito (R)
Grosseto-Pescara 1-3
50' Erradi (P), 52' Parigi (P), 55' Gaddini (G), 90' Milan (P)
Torres-Latina 2-0
51' Bunino, 64' Corsinelli
Campobasso-Livorno 1-1
5' Leonardi (C), 39' Gabbiani (L)
Pianese-Perugia 2-3
4' Ercolani e Ercolani (PI), 50' Carriero (PE), 83' Ianesi (PI), 89' [aut.] Astaldi (PI)
Sambenedettese-Guidonia Montecelio 1-2
6' Candellori (S), 41' Errico (G), 90'+4 Baroni (G)
Lunedì 9 novembre
Pineto-Vis Pesaro 1-0
39’ rig. Vigliotti
La classifica del Girone B: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 20, Guidonia Montecelio 20, Livorno 20, Campobasso 19, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Latina 15, Forlì 15, Pianese 13, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5
GIRONE C
Già giocate
Casertana-Casarano 1-0
10' Pezzella
Crotone-Giugliano 0-1
34' Balde
Inter U23-Salernitana 1-0
41' Charlys
Scafatese-Audace Cerignola 4-1
24' Suhs (S), 45' De Chiara (S), 54' Dambros (S), 55' Gambale, 82' Emmausso (S)
Catania-Sorrento 2-0
24' Bruzzaniti, 39' Cicerelli
Monopoli-Cosenza 0-0
Savoia-Potenza 1-3
13' Meola (S), 24' Bruschi (P), 34' Dos Santos (P), 85' Russo (P)
Lunedì 9 novembre
Altamura-Cavese 2-2
14’ Dipinto (A), 25’ Orlando (C), 59’ Grande (A), 88’ Mimaj (C)
Foggia-Barletta 0-1
28’ Ferrante
Picerno-Bari 1-1
59’ Kanoute (P), 69’ Bianchi (B)
La classifica del Girone C: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Picerno 18*, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Salernitana 15, Casarano 15, Barletta 15 Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°
° penalizzato di 6 punti