Si chiude la 13ª giornata di Serie Molina a Trento è rinato. La classifica marcatori

Si chiude la 13ª giornata di Serie Molina a Trento è rinato. La classifica marcatoriFocus TMW
Claudia Marrone
Nella giornata di ieri, lunedì 9 novembre, è andata in archivio la 13ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027, che ha chiaramente smosso le classifiche dei tre raggruppamenti della categoria. Non solo, si è logicamente smossa anche la classifica marcatori, che andiamo ora ad analizzare ricordando che quello tra parentesi è il numero dei calci di rigore segnati.
Di seguito, il punto della situazione, che comprende le prime cinque posizioni di ogni girone:
GIRONE A
6 gol: Anatriello (Lumezzane), Molina (1; Trento), Rizzo Pinna (1; Union Brescia), Rolfini (Alcione)
5 gol: Anelli (Renate), Bertoli (1; Pro Vercelli), Nanni (Arzignano)
4 gol: Capello (Lecco), Casarotto (Lecco), Desogus (AlbinoLeffe), Galuppini (2; Ospitaletto), Ladisa (Trento), Mandelli (1; AlbinoLeffe), Morselli (Alcione), Paolucci (Cittadella), Stefanoni (Ospitaletto)
3 gol: Casarini (1; Carpi), Corti (Pergolettese), Crespi (Union Brescia), D’Amico (1, Folgore Caratese), Durmisi (Juventus Next Gen), Figoli (Carpi), Gobbi (Ospitaletto), Karlsson (Renate), Ihnatov (Cittadella), Manetti (Lecco), Mezsargs (Folgore Caratese), Montipò (Carpi), Moretti (Arzignano), Romio (Arzignano), Sali (AlbinoLeffe),
2 gol: Antonucci (Cittadella), Arena (Lecco), Aucelli (Trento), Ballabio (Giana Erminio), Barberis (Cittadella), Biondi (Desenzano), Burruano (Pro Vercelli), Calì (2; Renate), Casasola (Union Brescia), Coccolo (Pro Vercelli), Comelli (Giana Erminio), D’Agostino (Lumezzane), De Paoli (1; AlbinoLeffe), Delcarro (Renate), Ebone (Lumezzane), Faggi (AlbinoLeffe), Ferrandino (1; Pergolettese), Garetto (Trento), Guerra (Juventus Next Gen), Italeng (Renate), Leone (Juventus Next Gen), Lopes (Alcione), Jaouhari (Pergolettese), Kerrigan (1; Renate), Maffei (Trento), Mancini (Lumezzane), Mattioli (Arzignano), Mondini (Ospitaletto), Morosini (Carpi), Ndrecka (Cittadella), Nessi (Ospitaletto), Paganini (Treviso), Pala (Pergolettese), Pellegrini (Union Brescia), Pellegrino (Lecco), Penta (Arzignano), Pirola (Alcione), Pitou (Alcione), Rizzo (Lecco), Romeo (Treviso), Sall (Carpi), Sassi (AlbinoLeffe), Sia (Dolomiti Bellunesi), Sina (Union Brescia), Sottini (AlbinoLeffe), Sow (Pro Vercelli), Spagnoli (Union Brescia), Ubaldi (Desenzano), Zennaro (Union Brescia)
GIRONE B
8 gol: Rabbi (1; Ravenna), Sipos (1; Reggiana)
7 gol: Di Stefano (Torres), Mazzocchi (1; Spezia)
6 gol: Portanova (1; Reggiana), Stoppa (Campobasso)
5 gol: Coveri (Forlì), Diao (Atalanta U23), Gabbiani (Livorno)
4 gol: Bellini (1; Pianese), Bright (Spezia), Candellori (Sambenedettese), Canotto (1; Perugia), Cernigoi (1; Vado), Gaddini (Grosseto), Gori (1; Grosseto), Maggio (Ravenna), Nicastro (Vis Pesaro), Parigi (Latina/Pescara), Petrelli (Forlì), Tenkorang (Ravenna)
GIRONE C
8 gol: Manconi (1; Casertana)
7 gol: Pugliese (Picerno)
6 gol: Abreu (Picerno), Petrungaro (Potenza), Ravasio (1; Foggia), Zuberek (Inter U23)
5 gol: Balde (Giugliano), Cargnelutti (Sorrento), Cicerelli (2; Catania), Emmausso (1; Cosenza/Scafatese), Meola (Savoia), Selleri (Potenza)
4 gol: Butic (1; Bari), Castorani (2; Potenza), Chiricò (2; Casarano), Coda (1; Catania), De Rosa (Giugliano), Esposito (Giugliano), Kanoute (Picerno), Ferrante (Barletta), Fusco (Cavese), Ghisolfi (Potenza), La Gumina (Salernitana), Maggiore (Bari), Minaj (Cavese), Mosconi (2; Inter U23), Orlando (1; Cavese), Zunno (1; Crotone)