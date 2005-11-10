Barletta, momento delicato per Mateus Da Silva: "Gioco al 10%, ho problema al fegato"

Dopo la vittoria del Barletta per 1-0 sul campo del Foggia, Mateus Da Silva ha scelto di affidarsi ai social per raccontare il momento delicato che sta vivendo. L’attaccante brasiliano ha pubblicato un lungo messaggio ai tifosi, spiegando le difficoltà affrontate nelle ultime settimane e ribadendo il suo legame con la maglia biancorossa.

Il problema di salute e la scelta di esserci

"Lo so che questo non è il momento di parlare, ma sento il bisogno di dire qualcosa", ha scritto Da Silva. Il giocatore ha poi raccontato un episodio personale legato alla scorsa stagione: "Per questa maglia non ho visto nascere mio figlio perché eravamo in un momento molto importante per la vittoria del campionato ed era giusto che fossi qui con voi a combattere".

L’attaccante ha quindi rivelato: "Tre settimane fa, invece, ho scoperto di avere un problema di salute al fegato e dopo la partita contro il Monopoli ho capito che c’era qualcosa che non andava perché ho riscontrato la presenza di sangue nelle urine".

"Voglio continuare a lottare"

Nonostante una condizione fisica ancora lontana dal massimo, Da Silva ha scelto di continuare a scendere in campo: "Oggi mi sento soltanto al 10% delle mie possibilità, ma voglio esserci, voglio giocare e continuare a lottare per questa maglia". Il brasiliano ha chiuso il suo messaggio ringraziando squadra e tifosi: "Questa maglia non si indossa soltanto: si onora, si difende e si ama". Un messaggio di appartenenza arrivato dopo una vittoria importante e in un momento personale particolarmente complesso.