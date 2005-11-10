Lo avevamo anticipato poco fa, ora arriva l'ufficialità del tutto: Gaetano Auteri non è più l'allenatore del Foggia. È stato infatti trovato l'accordo per la risoluzione del contratto che legava le parti.

Questa, la nota del club rossonero:

" Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Gaetano Auteri.

L’accordo è stato raggiunto in un clima di piena collaborazione con il tecnico, che ha scelto di compiere questo passo con l’intento di favorire una svolta per il bene del Foggia.

La Società desidera ringraziare sentitamente il mister per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo trascorso alla guida dei rossoneri, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

Gli allenamenti, che riprenderanno nel pomeriggio, saranno temporaneamente diretti da mister Simone Calori, in attesa delle decisioni in merito alla nuova guida tecnica della prima squadra".