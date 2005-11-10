Un momento sicuramente molto delicato quello che sta vivendo il Foggia, la cui stagione non sta decollando: anzi, la sconfitta di ieri contro la Scafatese ha lasciato i Satanelli al penultimo posto della classifica del Girone C di Serie C. Serve dunque una svolta.

Auteri verso la risoluzione consensuale.

Da tempo il trainer Gaetano Auteri sta incassando la fiducia della società, ma la sua esperienza in rossonero sembra ormai giunta al capolinea. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si sta trattando per la risoluzione consensuale del contratto, ma al momento non ci sono certezze sull'esito degli incontri. Già nella serata di ieri, però, erano state sibilline le parole del Ds Alex Casella: "Dico però che in questo momento non stiamo valutando la posizione del mister: sono venuto io a chiedere umilmente scusa e a dire che faremo le nostre valutazioni su tutti gli aspetti e ci confronteremo". La società aspettava forse una mossa da parte del mister? A ogni modo, si vedrà.

Spuntano due nomi per il post.

Risolvere la questione legata al contratto di Auteri è la priorità del Foggia, che sta comunque vagliando due nomi per la successione, quello di Emanuele Troise e quello di Fabio Prosperi; che, al momento, sembra essere in leggero vantaggio. Ma tutto, come detto, dipenderà dalla questione legata all'attuale allenatore.