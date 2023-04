ufficiale Ancona, esonerato Colavitto e il suo staff. Paga il pesante ko di Alessandria

vedi letture

Serie C

ieri alle 15:57 Serie C

"L’U.S. Ancona comunica di aver sollevato Gianluca Colavitto dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club biancorosso ringrazia mister Colavitto e il suo staff, nelle persone di Marco Noviello e Gerardo Fiorillo, per l’attività sin qui svolta e per i risultati ottenuti". Con questa nota il club dorico ha ufficializzato una notizia che era già nell'aria da qualche giorno. Colavitto paga, nonostante la qualificazione ai play off, l'andamento delle ultime gare culminato nel pesante ko di Alessandria nell'ultimo turno.