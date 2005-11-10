Non solo Braglia. Per la panchina del Gubbio era spuntato anche Colavitto: il retroscena

Dopo la fine della sua avventura con il Pontedera, retrocesso poi in Serie D nella passata stagione, Piero Braglia è tornato a Gubbio, due anni dopo la sua ultima panchina in rossoblù. E dopo anni poco fortunati, considerando che - tra Campobasso, Perugia e Pontedera - ha maturato ben 27 gare senza vittorie: l'ultimo successo risale infatti al 3 novembre 2024, quando allenava i molisani che batterono la Lucchese 3-0.

Un dato che non spaventa però il presidente Notari.

Di gare, da quella di circa due anni fa, Braglia ne ha appunto disputate tante, ma il dato prima detto - 27 partite senza vittorie - non ha spaventato il presidente eugubino Sauro Notari, che ha voluto richiamare il tecnico, dopo un biennio che ha soddisfatto lo stesso numero uno rossoblù. Nella stagione 2022-2023, infatti, il Gubbio, dopo un quinto posto in classifica, viene eliminato ai playoff viene al primo turno della fase nazionale dalla Virtus Entella, e ripete il tutto anche l'anno successivo, dove i playoff si fermano però alla fase a gironi. Ecco dunque che Braglia optò per le dimissioni. Ma ora nuove pagine possono essere scritte.

L'alternativa poteva esser Colavitto.

Emerge però un dettaglio circa la scelta del presidente.. Il Ds Mauro Leo si è poi allineato alla direttiva, ma aveva - almeno stando a quanto riporta ils ito cronacaeugubina.it - aveva contattato, anche indirettamente, altri tecnici; tra questi Gianluca Colavitto.