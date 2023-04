ufficiale Aquila Montevarchi, esonerato mister Banchini. Al suo posto Andrea Coppi

L’Aquila Montevarchi comunica di aver sollevato Mister Marco Banchini dall’incarico di Allenatore della prima squadra.

La Società ringrazia Banchini e il suo Staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il proseguo della sua carriera. L’incarico di Allenatore della prima squadra viene assunto da Andrea Coppi, che da anni collabora con successo con la nostra Società ed ha guidato sino ad oggi prima la squadra Juniores e adesso la Primavera 4, Mister di prospettiva.

Già nella giornata di domani condurrà l’allenamento, in vista dell’impegno pre Pasquale di giovedì a Pontedera.