ufficiale Ferranti cede il Novara. Blue Line Sport Management nuovo azionista di maggioranza

vedi letture

Novara Football Club Spa comunica che, con atto notarile del 13 dicembre 2023, è stato perfezionato il passaggio di proprietà della Società.

L’Ing. Massimo Ferranti cede il 100% delle quote a Blu Line Sport Management Srl, del legale rappresentante Marco La Rosa, che acquisisce il 34% delle quote; BF Srl, del legale rappresentante Fabio Boveri, che acquisisce il 32% delle quote; PLM Management Srl, del legale rappresentante Fatima Dehestany, che acquisisce il 34% delle quote.

La nuova proprietà, ringraziando il presidente uscente Massimo Ferranti, ha espresso la propria soddisfazione per l’acquisizione del Club e si impegna fin da subito a lavorare per il rilancio del Novara Football Club, con l’obiettivo primario della salvezza al termine della stagione sportiva in corso.