ufficiale Foggia, risoluzione consensuale del contratto con Vuthaj e Vitali

Serie C

Oggi alle 14:49 Serie C

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale dei contratti degli attaccanti Dardan Vuthaj e Pablo Vitali. Il club ringrazia i due calciatori per quanto fatto in rossonero e augura a Dardan e Pablo le migliori fortune sportive e personali.