ufficiale Pontedera, Ciofi e Disegni in prestito a Montevarchi e Sangiovannese

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:34 Serie C

L'US Città di Pontedera comunica di aver ceduto a titolo temporaneo rispettivamente all'Aquila 1902 Montevarchi e all'ASD Sangiovannese 1927 i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Jacopo Ciofi e Leonardo Disegni.